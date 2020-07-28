بوريس جونسون: هناك مؤشرات على موجة ثانية لفيروس كورونا في أوروبا

لندن، الممكلة المتحدة (CNN)-- حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، من وجود مؤشرات على موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال جونسون، في حديثه إلى الصحفيين، حول قرار المملكة المتحدة بفرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على العائدين من إسبانيا، "ما كان علينا فعله هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة حيث نعتقد أن الخطر بدأ في الظهور مرة أخرى".

وأضاف جونسون، "لنكن واضحين تمامًا بشأن ما يحدث في أوروبا، بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أنك بدأت ترى في بعض الأماكن علامات الموجة الثانية من الوباء"، "نتذكر جميعا ما حدث في المرة السابقة. لذلك من الضروري للغاية أن نقوم بالتحضيرات اللازمة هنا في المملكة المتحدة كما نفعل ".



وفي بداية انتشار الوباء، واجهت الحكومة البريطانية، اتهامات بالتصرف ببطء شديد لتطبيق حظر أو قيود على المسافرين.

وردا على سؤال حول احتمالية تقليل فترة الحجر الصحي، قال جونسون: "نحن نبحث دائمًا عن الطرق التي يمكننا من خلالها التخفيف من تأثير الحجر الصحي، ومساعدة الناس، ومحاولة التأكد من أن العلم يعمل من أجل مساعدة المسافرين والمصطافين"، لكنه أكد "في الوقت الحالي علينا الالتزام بالإرشادات التي نقدمها".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، "أخشى إذا رأينا علامات على موجة ثانية في دول أخرى، فمن واجبنا حقًا، أن نتصرف بسرعة وحزم لوقف عودة العدوى، ووقف عودة المسافرين إلى هذه الأماكن، وبذر هذا المرض هنا في المملكة المتحدة"، بحسب وصفه.

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، أثناء حديثه عن الإزالة المفاجئة لممر سفر بين بلاده وإسبانيا، قال إن حكومة المملكة المتحدة "واضحة للغاية الآن، إننا ننصح بعدم السفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا".

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت، بشكل غير متوقع، أن جميع الأشخاص العائدين من إسبانيا سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، على العكس من الموقف السبق لحكومة المملكة المتحدة.

جاء القرار البريطاني، بعد أن أعلنت إسبانيا، تسجيل 922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، و971 إصابة أخرى، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد منذ 8 مايو أيار الماضي.