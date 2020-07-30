ولد في ليبيا.. بريطانيا تعين سفيرها السابق في تركيا رئيسًا للاستخبارات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، الأربعاء، تعيين سفير المملكة المتحدة السابق في تركيا ريتشارد مور، رئيسًا جديدًا للاستخبارات البريطانية MI6.

وبحسب البيان، فقد شغل مور، في السابق، منصب المدير السياسي في وزارة الخارجية، كما شغل مناصب إدارية عليا في "المخابرات السرية"، وعمل أيضًا نائبًا لمستشار الأمن القومي في مكتب مجلس الوزراء البريطاني.

وانضم رئيس الاستخبارات البريطانية الجديد، والذي ولد في ليبيا ويتحدث التركية بطلاقة، إلى جهاز المخابرات السرية في عام 1987 حيث تولى "مجموعة من الأدوار في كل من المملكة المتحدة وخارجها"، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.

من جانبه، عبر دومنيك راب وزير الخارجية البريطانية، عن سعادته لتعيين ريتشارد مور، في رئاسة جهاز المخابرات السرية في بلاده، مضيفًا أنه "يعود بخبرة هائلة، وسيشرف على عمل مجموعة من الرجال والنساء الذين نادرا ما تظهر جهودهم التي لا تعرف الكلل إلى العامة، لكنها ضرورية لأمن وازدهار المملكة المتحدة"، بحسب تعبيره، فيما أكد مور أنه "مسرور ويتشرف"، بطلب قيادته لجهاز المخابرات السرية " MI6"، وذلك خلفًا للسير أليكس يونغر الذي قاد "MI6" منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.