البرازيل تتحول إلى موقع سباق عالمي للقاح فيروس كورونا.. ماذا يقول المشاركون في التجارب؟

ساو باولو، البرازيل (CNN)-- أظهرت نتائج اختبار ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي إصابة زوجة بولسونارو، بعدما أظهر اختبار جديد أجراه الرئيس البرازيلي، السبت الماضي، أن نتائجه سلبية بعد عدة اختبارات بيَنت إصابته بالوباء.

وبعد الإعلان عن ذلك، ظهر بولسونارو على ظهور الخيل لدى زيارته لولاية بياوي، حيث استقبله حشد من المؤيدين، بعضهم لم يرتدي أقنعة الوجه.

وارتدى بولسونارو قناع وجه في البداية، لكن يمكن رؤيته في فيديو، نشرته صفحته في فيسبوك، أثناء خلعه الكمامة أثناء الاحتفال مع مؤيديه.

كانت الزيارة تهدف إلى تحسين العلاقات السياسية لبولسونارو مع السلطات الإقليمية وافتتاح مشروعات للمياه.

وتحدث بإيجاز عن تفشي كورونا، خلال حفل الافتتاح، قائلاً: "بدأنا نواجه وباءً. لم يتوقع أحد ذلك، ولكنه جاء. وقد فعلنا كل ما هو ممكن لتقليل آثاره. لكننا فعلنا ذلك بوجود أعضاء ونواب شجعان إلى جانبنا".

وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 57,837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى مليونين و610 آلاف و102 حالات.

ووصل عدد وفيات الوباء إلى 91.263 في البرازيل، بعد حدوث 1129 وفاة إضافية.