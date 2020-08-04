بسبب تيك توك.. الصين تتهم الولايات المتحدة بالبلطجة باسم الأمن القومي

هونغ كونغ (CNN)-- اتهمت الخارجية الصينية، الثلاثاء، الولايات المتحدة، باستخدام مزاعم الأمن القومي لقمع "الشركات غير الأمريكية" بشكل غير معقول في قضية التطبيق الصيني تيك توك، لممارسة "البلطجة الصارخة" و"التلاعب السياسي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إنه بينما تلتزم الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة بلوائح الدولة، فإن الجانب الأمريكي يستخدم "رسوماً غير مبررة" لقمع هذه الشركات.

وأضاف وانغ في الإيجاز الصحفي اليومي، أن "نفاق ما يسمى بالمنافسة العادلة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، قد كشف، مما أضر بشكل خطير بمصداقية وصورة الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية من أنه "إذا تم اتباع هذا النهج الخاطئ للولايات المتحدة، يمكن لأي دولة اتخاذ إجراءات مماثلة ضد أي شركة أمريكية استنادًا إلى مزاعم الأمن القومي".

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين 15 سبتمبر أيلول المقبل، كموعد نهائي لوصول الشركة الصينية المالكة للتطبيق إلى مشتر أمريكي، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية ستغلق التطبيق في بلادها.

وأشار ترامب في إعلان "غير معتاد"، إلى أن أي صفقة يجب أن تتضمن "مبلغًا كبيرًا من المال" لوزارة الخزانة الأمريكية.