إعلان فوز رئيس بيلا روسيا بولاية سادسة وسط احتجاجات واسعة

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلا روسيا، الاثنين، فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، بعد حصد 80.23% من الأصوات، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأحد.

وأكدت اللجنة أنه من غير المرجح أن تتغير النتيجة عند إعلانها بشكل نهائي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 84.23%.

وحصلت منافسة رئيس بيلا روسيا، تيخانوفسكايا، على 9.9% من الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة في نتائجها الأولية للانتخابات.

واندلعت مظاهرات حاشدة في عدة مدن في بيلا روسيا، في وقت متأخر من مساء الأحد، احتجاجًا على النتائج الأولية للانتخابات.

وفي عاصمة بيلا روسيا مينسك، قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة وCNN.

المرشحة المنافسة لرئيس بيلا روسيا تيخانوفسكايا، قال في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها لا توافق على النتائج، مؤكدة أنها فازت في العشرات من مراكز الاقتراع على الأقل في مينسك، مشككة في النتائج الأولية للانتخابات.