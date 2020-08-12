نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تفاعلت عائلة كامالا هاريس الهندية على إعلان جو بايدن اختيارها لمنصب نائب الرئيس بحملته في سباق الرئاسة المزمع إجراءه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

خال هاريس، الدكتور غوبالان بالاتشاندران، قال لـCNN في مقابلة صوتية من نيودلهي إن العائلة مسرورة باختيارها من قبل بايدن، مضيفا: "عندما قال بايدن أنه سيرشح امرأة للمنصب ورأيت قائمة المرشحات قلت أن من المرجح بقوة أن تكون كامالا.."

ويذكر أن شيمالا غوبالان، والدة هاريس ولدت في تشيناي وهاجرت للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في برنامج شهادة الدكتوراة في جامعة UC بيركلي.

وكان بايدن قد أعلن، الثلاثاء، أن كامالا هاريس ستكون نائبته في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مما يجعل سيناتور كاليفورنيا أول امرأة من أصول أفرو-آسيوية، تنال بطاقة ترشح رئاسي لحزب سياسي كبير.