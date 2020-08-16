إيطاليا: إغلاق الديسكوهات.. والأقنعة إجبارية مع ارتفاع إصابات كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- تعتزم إيطاليا نشر مرسوم جديد، الاثنين، يقضي بإغلاق المراقص والديسكوهات في جميع أنحاء البلاد، ويجعل استخدام أقنعة الوجه إلزاميًا في وقت النهار في المناطق الخارجية، حيث يوجد خطر الازدحام، وفقًا لوزير الصحة.

وقال الوزير روبرتو سبيرانزا، في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، إن المرسوم سيتطلب "تعليق جميع أنشطة الرقص، الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي تتم في المراقص وفي أي أماكن أخرى مفتوحة للجمهور". بالإضافة إلى ذلك، سيجعل "ارتداء أو وضع القناع في الهواء الطلق من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً في الأماكن التي يوجد بها خطر الازدحام".

ويأتي القانون الجديد وسط ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

وفقًا لصحيفة كوريير دي لاسيرا الإيطالية الرائدة، فإن الإجراء ينطبق على جميع المناطق، حتى تلك ذات الوضع الخاص والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال سبيرانزا إن الإجراءات تهدف إلى منع انتشار المرض بشكل أكبر، و"ولا يمكننا تقويض التضحيات التي تم تقديمها في الأشهر الماضية. يجب أن تكون أولويتنا إعادة فتح المدارس بأمان في سبتمبر".

يأتي هذا الإعلان الرسمي في وقت يحتفل فيه الإيطاليون بـ "فيراغوستو"، وهو عيد وطني يمثل ذروة موسم العطلة الصيفية.