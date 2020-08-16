مينسك، بيلاروسيا (CNN)-- تجمع حشد يقدر بعشرات الآلاف في وسط العاصمة البيلاروسية مينسك، لحضور تجمع للمعارضة، والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، فيما ينظم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مظاهرة منافسة على أمل الحصول على بعض الدعم بعد أسابيع من الاضطرابات.

وتدفقت الحشود على الطرق بالقرب من منتزه مينسك فيكتوري. في حين لم يكن هناك إحصاء رسمي، قدر طاقم CNN على الأرض الحضور بحوالي 50 ألف شخص حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت مينسك.

وقدرت وسيلة الإعلام المحلية ""TUT.BY، عدد المشاركين في التظاهرة المعارضة للرئيس بأنها تضم على الأقل 60 شخص.

في غضون ذلك، ألقى لوكاشينكو خطابا في تجمع مؤيد للحكومة على بعد بضعة شوارع، واصفا زعماء المعارضة بأنهم "جرذان".

وأضاف: "إذا لم تدمر لوكاشينكو، إذا دمرت الرئيس الأول - فستكون هذه بداية النهاية بالنسبة لك.. ستركع دائمًا، كما هو الحال في أوكرانيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وتصلي إلى شخص غير معروف... تأكد من أنهم لا يشعلون هذه النار. لأنه كما يعلم التاريخ، لا يمكنك أبدًا بناء المستقبل على الرماد. ستكون متسولًا، وستمشي بيدك وتطلب قطعة خبز".

وزعم لوكاشينكو أيضًا أن قوات حلف الناتو كانت تحتشد على الحدود الغربية لبيلاروسيا، وهو ادعاء نفاه الحلف.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، الأحد، أنها ستجري تدريبات في الأيام القليلة المقبلة بالقرب من المفاعل النووي في البلاد، وفي منطقة غرودنو المتاخمة لبولندا وليتوانيا.

وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية، الأحد، إن 65 ألف شخص خرجوا إلى المسيرة المؤيدة للحكومة في ميدان الاستقلال بالعاصمة. وقام فريق CNN على الأرض بتقييم الحضور بأنه أقل بكثير، ويقدر أنه أقل من 10 آلاف شخص.

وشاهد فريق CNN في السابق أشخاصًا يتم نقلهم إلى وسط المدينة، الأحد، قبل المظاهرات المؤيدة للحكومة.

وتوجّهت عدة حافلات غير موصوفة وذات ستائر مسدودة عبر النوافذ نحو ميدان الاستقلال، بينما اصطف أنصار المعارضة في الشوارع، وهم يهتفون "عار" حينما كانت الحافلات تمر من أمامها.

وتجري احتجاجات حاشدة في تسع مدن كبيرة على الأقل عبر بيلاروسيا. وفي غردونو، وهي مدينة تقع في غرب بيلاروسيا بالقرب من الحدود البولندية والليتوانية، خرج 10٪ من سكانها البالغ عددهم 380 ألف نسمة، وفقًا للوسيلة المحلية TUT.BY.

وعرض التلفزيون الحكومي في بيلاروسيا للمرة الأولى صورًا لاحتجاجات المعارضة، بعد إضراب داخل في المبنى الرئيسي للتليفزيون في مينسك، في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت نقابة الصحفيين في بيلاروسيا، السبت، إن أطقم التصوير والمهندسين في القنوات يخططون لبدء إضراب ابتداء من يوم الاثنين بعد تقديم عدة مطالب، بما في ذلك رفع الرقابة على القنوات الحكومية في البلاد.