باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يدين محاولة التمرد الجارية في مالي، بحسب ما قاله متحدث باسم قصر الإليزيه لـCNN، يوم الثلاثاء.

وفي حديثه مع رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، ورؤساء دول ساحل العاج والسنغال والنيجر، أعرب ماكرون عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي يتابع عن كثب الوضع في مالي.

يأتي هذا في وقت سرت أنباء حول اعتقال قادة التمرد للرئيس المالي ورئيس حكومته، منذ ظهر الثلاثاء.

وتزامنا مع ذلك انتشرت مقاطع فيديو، لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، لحظة تجمع عدد من الجنود ومواطنين ماليين حول سيارة سوداء اللون، قيل إنها كانت تقل الرئيس المالي بعد اعتقاله.

#Mali- Le président de la république arrêté et se trouve aux mains de l’armée. (mutins) https://t.co/mrno9HHTgK

كما انتشرت لقطات مصورة للحظات وصول المتمردين من أفراد الجيش المالي إلى العاصمة، باماكو.