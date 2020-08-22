أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيكانوفسكايا، إنها لن تترشح لمنصب الرئيس إذا أجرت بيلاروسيا انتخابات جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، الجمعة.

وذكرت تاس، أنه في مقابلة مع تلفزيون Belsat، قالت تيكانوفسكايا: "أنا لا أخطط لـ(ترشيح) نفسي"، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت هي أو زوجها، سيرغي تيخانوفسكي، سيرشحون أنفسهم إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الجديدة.

لا تزال تيكانوفسكايا في ليتوانيا، حيث فرت إليها بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أغسطس آب.

في سياق آخر، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنها "منزعجة" من أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في تقارير "التعذيب على نطاق واسع وسوء معاملة "الأشخاص والأطفال المعتقلين في بيلاروسيا"، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

ودعت ثروسيل السلطات البيلاروسية إلى "الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون محتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي" على صلة بالاحتجاجات.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه أشار إلى أن "معظم آلاف الأشخاص الذين ورد أنهم اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات قد تم إطلاق سراحهم الآن"، لكنها ما زالت "تشعر بقلق بالغ إزاء ورود أنباء عن استمرار اعتقال أكثر من 100 شخص".

وقُتل أربعة أشخاص نتيجة إصابات لحقت بهم أثناء الاحتجاجات.