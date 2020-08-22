اتهام عنصر سابق بالقوات الخاصة الأمريكية بالتجسس لصالح روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان يوم الجمعة، إن عنصر سابق بالقبعات الخضراء أو القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، يواجه اتهامات بالتجسس لصالح روسيا.

وقال بيان العدل الأمريكية إن "بيتر رافائيل ديبينسكي ديبينز، 45 عامًا، من غينسفيل بولاية فيرجينيا، ألقي القبض عليه يوم الاثنين لتآمره مع عملاء المخابرات الروسية لتزويدهم بمعلومات الدفاع الوطني الأمريكية".

ويقول ممثلو الادعاء إن ""ديبينز التقى بعملاء روس في مناسبات متعددة، بل إن عملاء المخابرات الروسية قد أطلقوا عليه اسمًا حركيًا".

وقال جيمس داوسون، القائم بأعمال المدير المساعد المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن "ديبينز قدم معلومات عن علم لأعضاء نصبوا أنفسهم في خدمة المخابرات الروسية".