(CNN)-- تحطمت نوافذ مسجد في وسط مدينة تورونتو في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما تقول جمعية وطنية إنه سادس عمل تخريب خلال ثلاثة أشهر يستهدف دور العبادة الإسلامية في المدينة.

وقع الهجوم الأخير في 16 أغسطس آب في مسجد تورنتو في شارع أديلايد، وفقًا لاتحاد المسلمين في كندا (MAC).

وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي يتعين فيها إصلاح النوافذ في هذا الموقع.

وأضافت المنظمة، في بيان يوم الاثنين:: "هذه الحوادث تحدث الآن بمعدل مُخيف ولا يمكننا أن نقبل الانتظار أكثر من ذلك لعمل الشرطة... ندين أعمال الكراهية هذه التي تهدد سلامة مجتمعنا".

ويقع مسجدا تورنتو، وهما جزء من اتحاد المسلمين في كندا، في موقعين في منطقة وسط المدينة. وقد تعرض كلا الموقعان للتخريب ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا للاتحاد.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات تضمنت محاولات اقتحام وتحطيم النوافذ وكتابات مسيئة على الجدران.

وقالت شرطة تورنتو لـCNN، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها كانت على علم "بعدة تقارير عن أضرار وأذى منذ 1 يونيو حزيران 2020" في المسجدين.

وأضافت الشرطة أنه تم إجراء 6 تحقيقات حول الحوادث وتم اعتقال شخصين، لافتة أن أفراد الشرطة اجتمعوا مع رواد المساجد وسيواصلون العمل معهم.

وقال اتحاد المسلمين في كندا، في بيان، إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم الخامس و"اعتبرت ذلك مؤذياً"، وهو وصف تعارضه المنظمة. وقال الاتحاد إن الحوادث الأربعة السابقة لم يتم حلها بعد.

وأدان عمدة تورنتو، جون توري، أعمال التخريب، ودعا أي شخص لديه معلومات للاتصال بالشرطة، في بيان نُشر على تويتر يوم الثلاثاء.

وجاء في بيانه: "للأسف، علمت بارتكاب عمل تخريبي ثالث خلال فترة قصيرة في مسجد تورنتو الواقع في شارع أديلايد".