رئيس وزراء أوكرانيا السابقة في حالة "خطرة" بعد إصابتها بفيروس كورونا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج اختبارات إصابة رئيس وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشنكو، بفيروس كورونا، حيث تعد "حالتها خطرة"، حسبما قالت قالت المتحدثة باسمها في منشور على فيسبوك، الأحد، اطلعت عليه CNN ونقلت عنه وسائل الإعلام الأوكرانية على نطاق واسع.

وقالت المتحدثة باسم تيموشنكو، مارينا سوروكا، في تدوينة عبر فيسبوك، إن زعيمة حزب الوطن الأوكراني تعاني من درجة حرارة تصل إلى 39 (مئوية).

وأضافت سوروكا: "إنها تقاوم".

وتعد تيموشنكو من بين أبرز السياسيين في أوكرانيا، وهي داعمة للاندماج مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت تيموشنكو أول امرأة يتم تعيينها كرئيس لوزراء أوكرانيا. وتولت المنصب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلزل 2005، ومرة ​​أخرى من ديسمبر كانون الأول 2007 إلى مارس أذار 2010. كما شاركت في قيادة الثورة البرتقالية في 2004 - 2005.