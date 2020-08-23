دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاهد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، لحظة احتجاج عشرات الآلاف في العاصمة مينسك، الأحد.

وكان لوكاشنكو في طريقه إلى قصر الاستقلال بالقريب من مكان الاحتجاجات، التي حذر الجيش من تنظيمها.

وأظهرت مشاهد مصورة من داخل طائرة المروحية لوكاشنكو عندما كان يطالع الاحتجاجات في شوارع مينسك، بينما كان يقبض على بندقية من طراز كلاشنكوف في يديه ويرتدي سترة واقية من الرصاص.

في حين ظهر في خلفية المشهد ابنه نيكولاي لدى ارتدائه حُلته العسكرية.

Footage from inside the helicopter with #Lukashenko inside, as it arrived at Palace of Independence in #Minsk. https://t.co/XzUrJTebUM

Apparently the man in full uniform is Lukashenko's son Nikolai. What on earth is going on here?! https://t.co/H4W3smm4EX

وبيَنت مشاهد أخرى لوكاشنيكو وابنه وهما يتجولان في قصر الاستقلال. كما ظهر الاثنان مع المتحدثة باسم الرئاسة نتاليا إسمانت.

This is what the "situational headquarters" in the Palace of Independence looked like. #Lukashenko (with a gun) is watching the protests from this hall together with his son Nikolay (with a gun) and press secretary Natalia Eysmant. https://t.co/mEv8kXEVVv

وتشهد بيلاروسيا مظاهرات منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وسط اتهامات موجهة إلى لوكاشنكو بتزوير الانتخابات، حيث فاز بنسبة 80% من الأصوات. بينما حصدت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على 10% من الأصوات.