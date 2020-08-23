حاملا كلاشينكوف.. لوكاشنكو يشاهد احتجاجات بيلاروسيا لدى اتجاهه إلى قصره الرئاسي

العالم
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حاملا كلاشينكوف.. لوكاشنكو يشاهد احتجاجات بيلاروسيا لدى اتجاهه إلى قصره الرئاسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاهد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، لحظة احتجاج عشرات الآلاف في العاصمة مينسك، الأحد.

وكان لوكاشنكو في طريقه إلى قصر الاستقلال بالقريب من مكان الاحتجاجات، التي حذر الجيش من تنظيمها.

وأظهرت مشاهد مصورة من داخل طائرة المروحية لوكاشنكو عندما كان يطالع الاحتجاجات في شوارع مينسك، بينما كان يقبض على بندقية من طراز كلاشنكوف في يديه ويرتدي سترة واقية من الرصاص.

في حين ظهر في خلفية المشهد ابنه نيكولاي لدى ارتدائه حُلته العسكرية.      

  

وبيَنت مشاهد أخرى لوكاشنيكو وابنه وهما يتجولان في قصر الاستقلال. كما ظهر الاثنان مع المتحدثة باسم الرئاسة نتاليا إسمانت.

وتشهد بيلاروسيا مظاهرات منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وسط اتهامات موجهة إلى لوكاشنكو بتزوير الانتخابات، حيث فاز بنسبة 80% من الأصوات. بينما حصدت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على 10% من الأصوات.

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