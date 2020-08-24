رئيس البرازيل يهدد صحفيًا أمام الكاميرات: أشعر أنني ألكمك في فمك

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- هدد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، أمام الكاميرات، مراسلًا صحفيًا، بالاعتداء عليه ولكمه في فمه، وذلك بعد سؤال الصحفي للرئيس عن مزاعم فساد تطال عائلته.

تم تصوير تهديد الرئيس البرازيلي للصحفي، أثناء حديث بولسونارو خارج كاتدرائية ميتروبوليتان في برازيليا، الأحد، حيث شوهد الرئيس يهدد مراسل O Globo، بعد سؤاله عن الفساد الأسري المزعوم.

وكان الصحفي يسعى للحصول على تعليق من الرئيس بشأن الودائع المزعومة التي قدمها المساعد السابق لنجل الرئيس الأكبر السناتور فلافيو بولسونارو، في حساب مصرفي يُفترض أنه مملوك للسيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

وكان الرئيس بولسونارو يقف على بعد خطوات فقط من الكاتدرائية وقال للمراسل يوم الأحد، "أشعر أنني ألكمك في فمك، حسنًا؟".

وفي أوائل أغسطس آب الجاري، أصدرت المجلة البرازيلية Crusóe تقريرًا، قالت فيه إن أن المساعد السابق لابن بولسونارو الأكبر، فابريسيو كيروز، قام بتحويل حوالي 12600 دولار أمريكي (72 ألف ريال برازيلي) في شكل شيكات إلى ميشيل بولسونارو بين عامي 2011 و 2016.

ويخضع كيروز للإقامة الجبرية حاليًا، على خلفية تحقيقات فساد مستمرة تتعلق بنجل بولسونارو، فيما لم يعلق الرئيس على المزاعم الأخيرة.

تواجه عائلة بولسونارو، تحقيقات مختلفة بما في ذلك مخطط مزعوم تورط فيه فلافيو بولسونارو في الجمعية التشريعية لولاية ريو دي جانيرو.

وفتحت المحكمة العليا البرازيلية أيضًا تحقيقًا يتعلق بنجلي بولسونارو، كارلوس وإدواردو، بزعم نشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

وتشمل التحقيقات الأخرى، ادعاء الأسرة بتورطها في الاحتجاجات والتدخل المفترض في تعيين مدير الشرطة الفيدرالية في ريو دي جانيرو لوقف التحقيقات ضد كيروز.

وأدانت O Globo، إحدى كبرى شبكات الأخبار في البرازيل، تصرفات بولسونارو ضد الصحفي في بيان نُشر يوم الأحد بعد ساعات من الحادث، "تتنصل O Globo من عدوان الرئيس جايير بولسونارو على مراسل إحدى الصحف الذي كان يؤدي وظيفته للتو ويؤدي دوره بطريقة احترافية تمامًا"، حسبما ورد في البيان.

وأصدرت الرابطة الوطنية للصحفيين في البرازيل بيانا، قالت فيه إنه "من المؤسف أن يتفاعل الرئيس مرة أخرى بعنف وبدون خوف على سؤال من أحد الصحفيين"، وتابع البيان أن "هذا الموقف لا يسهم بأي حال من الأحوال في الديمقراطية وحرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور".

وعندما سألت CNN مكتب الرئيس بولسونارو عن حادثة الأحد، رفض المتحدث باسمه التعليق.