هونغ كونغ (CNN)-- في إطار الرد على انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية في الإيجاز الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تحرض" على "حرب صليبية أيديولوجية" "بنوايا شريرة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، أنه "طالما أن الصين ملتزمة باتباع المسار المستقل للتنمية السلمية، ولا تتبع المسار الذي صممته الولايات المتحدة، فسوف يعتبرون الصين بمثابة (شوكة) في لحمهم، ويهاجمونها كلما سنحت لهم الفرصة".

ولم تعلق وزارة الخارجية في الصين على سياسيين أمريكيين محددين بالاسم، فيما لم تشر إلى خطابات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية، قال إن "بعض السياسيين الأمريكيين" يعاملون أعضاء الحزب الشيوعي الصيني "على أنهم وثنيين".