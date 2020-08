(CNN)-- في قرار مثير للجدل، قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الفنانين لن يغنيوا كلمات أغنيتين وطنيتين مُخطط لهما في الليلة الأخيرة من سلسلة حفلاتها للموسيقى الكلاسيكية خلال فصل الصيف.

يأتي القرار بعد تقارير في وسائل الإعلام البريطانية أفادت بأن الأغاني قد يتم سحبها بالكامل في أعقاب انتقادات حول ارتباط الأغاني بالاستعمار والعبودية.

إلا أن BBC قالت في بيان لها، إن "نسخ أوركسترا جديدة" من أغنيتي "Land Of Hope And Glory" and "Rule, Britannia!"، سيتم عزف الأغاني بدون كلمات جزئيًا لأن التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا يفرض تقليل عدد المطربين وعدم وجود جمهور حي للغناء معه، إضافة إلى جعل الحفلة الموسيقية "حدثًا شاملاً لعام 2020".

وتعرف حفلات BBC رسميًا باسم "البرومز"، وهي موسم صيفي مدته ثمانية أسابيع من حفلات الموسيقى الكلاسيكية الأوركسترالية اليومية، وغيرها من الأحداث التي تقام سنويًا.

وقال مُتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية لـCNN: "لتجنب أي شك، ستُغنى هذه الأغاني العام المقبل. من الواضح أننا نشارك الجميع خيبة أملهم من أن الحفلات الراقصة يجب أن تكون مختلفة ولكننا نعتقد أن هذا هو أفضل حل في هذه الظروف ونتطلع إلى عودتهم التقليدية العام المقبل".

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الضيفة الرئيسية، داليا ستاسيفسكا، أرادت إزالة الأغنيتين من الحدث الذي أعقب حركة حياة السود مهمة - Black Lives Matter، والمخاوف بشأن ارتباطهم بالإمبريالية. وقالت مُتحدثة باسم ستاسيفسكا إنها رفضت التعليق.

وخاض رئيس الوزراء البريطاني في النقاش، الثلاثاء، قائلاً إن الوقت قد حان لبريطانيا للتوقف عن "الانزعاج" من تاريخها.

ورد جونسون على المراسلين في جنوب غرب إنجلترا: "إذا كان هذا صحيحًا، وهو ما لا أستطيع تصديقه حقًا، ولكن إذا كان صحيحًا، فإن BBC تقول إنهم لن يغنوا كلمات الأغنيتين كما يفعلون تقليديًا في نهاية اللية الأخيرة لحفلات البرومز، أعتقد أن الوقت قد حان لإيقاف إحراجنا المؤلم بشأن تاريخنا وتقاليدنا وثقافتنا، ونوقف هذه النوبة العامة من اتهامات الذات".

وأثارت التكهنات احتجاجات ضد ستاسيفسكا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مؤيدي الأغاني، وكذلك تعليقات من السياسيين الذين يدافعون عن استخدامها، والتي تم أداؤها تاريخيًا في سلسلة الحفلات الموسيقية في قاعة ألبرت الملكية في لندن.

وقالت BBC إن القرار اتخذ "لإعادة اختراع" الأداء النهائي في هذا "العام غير العادي" بسبب جائحة كوفيد -19.

وأضافت: "نحن نأسف بشدة للهجمات الشخصية غير المبررة على داليا ستاسيفسكا، قائد أوركسترا بي بي سي السيمفوني الضيف على وسائل التواصل الاجتماعي وأماكن أخرى. كما هو الحال دائمًا، تتخذ هيئة الإذاعة البريطانية قرارات بشأن الحفلات بالتشاور مع جميع الفنانين المعنيين".

ووصف كيهيند أندروز، أستاذ الدراسات السوداء بجامعة برمنغهام سيتي، الأغاني بأنها "دعاية عنصرية" و"غير مناسبة تمامًا".

وعندما سُئل في مقابلة يوم الإثنين مع برنامج "Good Morning Britain" عما إذا كان يجب حظر الأغاني، قال أندروز: "الحظر كلمة خاطئة، أعني، إنها ليست رقابة. إنها مجرد قول انظروا بعض الأغاني، خاصة هاتين الإثنتين، هذه دعاية عنصرية تحتفل بالإمبراطورية البريطانية التي قتلت عشرات الملايين من الناس، وكثير منهم الآن مثلي ومثلك هم من نسل ضحايا الاستعمار هؤلاء".