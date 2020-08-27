استطلاع رأي: انخفاض ثقة الأمريكيين في الشرطة لأدنى مستوى منذ 26 عاما

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهر استطلاع رأي لمعهد "غالوب" في الولايات المتحدة انخفاض ثقة الأمريكيين في عناصر الشرطة لأدنى مستوى منذ 26 عاما، كما أظهر فجوة كبيرة بين ثقة المواطنين السود والبيض في الشرطة.

وشرع "غالوب" في الاستطلاع عقب أسابيع من مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد قوات الشرطة، الحادث الذي أثار تظاهرات عارمة ضد وحشية الشرطة والعنصرية.

وأوضح الاستطلاع أن 48% من الأمريكيين لديهم "ثقة كبيرة" أو "كبيرة نوعا ما" في الشرطة، بعد تسجيل 53% في الاستطلاع نفسه العام الماضي.

وبحسب غالوب، فإن نتائج هذا العام هي الأكثر انخفاضا منذ 26 عاما عندما بدأ المعهد استطلاع ثقة المواطنين في الشرطة عام 1994.

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى تفاوت ملحوظ في درجة الثقة بين المواطنين البيض والسود. وأكد غالوب أن الفجوة بين البيض والسود في استطلاع هذا العام هي الأبرز، بعد التواصل مع 16 مؤسسة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن لديهم "قدرا كبيرا" أو "كثير جدا" من الثقة في الشرطة بلغت نسبتهم 19% فقط السود مقابل 56% من البيض.

يذكر أن الاستطلاع هو جزء من سلسلة استطلاعات يقوم بها المعهد لدراسة مدى ثقة المواطنين الأمريكيين في مؤسسات الدولة مثل القطاع الصحي والتعليم والإعلام، وغيرها.

وبدأت ثقة المواطنين السود في الشرطة تتراجع أكثر فأكثر منذ تبرئة الحارس الأمني جورج زيمرمان من تهمة قتل المراهق الأسود ترايفون مارتن عام 2012. وانخفضت ثقتهم إلى 30% بينما ظل مستوى الثقة لدى المواطنين البيض عند 60%.