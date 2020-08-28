رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته لأسباب صحية

طوكيو، اليابان (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الجمعة، استقالته من منصبه لأسباب صحية تتعلق بالتهاب القولون، موضحا في مؤتمر صحفي أنه بحاجة إلى علاج مستمر.

وقال رئيس الوزراء الياباني في المؤتمر: "اتخذت قراري بأنه لا يتوجب علي الاستمرار بمنصبي.. علي القتال ضد هذا المرض وأنا بحاجة للعلاج، أنا لم أكن بأفضل حال.. رغم بقاء عام على ولايتي وهناك الكثير من التحديات التي تتطلب التطرق لها، قررت التنحي كرئيس للوزراء".

وتابع آبي قائلا: "على مر 8 أعوام سيطرت على مرضي المزمن، إلا أنه وفي يونيو كان لدي فحص اعتيادي وكانت هناك علامات على المرض"، لافتا إلى أنه سيبقى على رأس عمله حتى تتم تسمية خليفة له بمنصبه.

ويذكر أن شينزو آبي ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء باليابان العام 2012 يعتبر أطول مسؤول حكومي من ناحية عدد الأيام المتتالية التي قضاها على رأس عمله.