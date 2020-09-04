"كوسوفو" دولة شرق أوسطية في تغريدة ترامب للترحيب بالسلام مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوسوفو الدولة الأوروبية ذات الأغلبية المسلمة، دولة شرق أوسطية، وذلك في تغريدته التي رحب فيها باتفاق السلام الموقع بين كوسوفو وإسرائيل، الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "يوم عظيم آخر للسلام بين كوسوفو الشرق أوسطية ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل، حيث اتفقتا على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية. أحسنت! قريبا المزيد من الدول الإسلامية والعربية!".

وكوسوفو هي دولة أوروبية ذات أغلبية مسلمة في منطقة البلقان، وكانت إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي تابعًا لصربيا، واستقلت بشكل كامل عن بلغراد بعد مذابح جماعية وإبادة عرقية مارسها الجيش الصربي ضد السكان المحليين.

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن صربيا وكوسوفو ستفتتحان سفارتين في القدس بعد اجتماعات عقدها زعيما البلدين مع الرئيس دونالد ترامب، في واشنطن، الجمعة.

وقال نتنياهو، في بيان"أشكر صديقي الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها"، "أريد أن أشكر أيضا صديقي الرئيس ترامب على مساهمته في ذلك"، مضيفًا "سنواصل جهودنا في أن تقوم دول أوروبية إضافية بنقل سفاراتها إلى القدس".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل وكوسوفو ستبدآن علاقات دبلوماسية، وأن بريشتينا ستفتح سفارتها في القدس أيضًا.

وجاء في بيان نتنياهو أن "كوسوفو ستكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتح سفارة لها في القدس". "كما قلت في اليوم السابق - تتسع دائرة السلام والاعتراف بإسرائيل، ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى".