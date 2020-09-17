لندن، بريطانيا (CNN)—تعرض المعارض الروسي، أليكسي نافالني للتسمم عبر قارورة مياه كانت في غرفته الفندقية بمدينة تومسك بسيبيريا في روسيا، وفقا لمساعديه ف في فيديو نشروه على انستغرام، الخميس.

وقال المساعدون في مقطع الفيديو أنه وفور شعور نافالني بوعكة، قام مساعدوه المتواجدين معه "بالاتصال بالمحامي وصعدوا إلى الغرفة التي خرج منها نافالني للتو، وبدأوا بتسجيل ووصف وتغليف كل كل ما يمكنهم العثور عليه بما فيه قارورات الماء بالفندق".

وأضافوا: "بعد أسبوعين، كانت قارورة المياه التي جلبت من تومسك تحمل آثارا لنوفيتشوك وفقا للمختبرات الألمانية.. وبعدها ثلاثة مختبرات أخرى ممن أجرت اختبارات قالت إن نافالني تسمم بسببها".

وخلص مساعدوه في مقطع الفيديو بالقول: "نحن نفهم الآن أن ذلك حصل قبل مغادرته غرفته الفندقية للذهاب إلى المطار".