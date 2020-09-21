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نشر الأحد ، 20 سبتمبر / ايلول 2020

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي في سلطات إنفاذ القانون، إن امرأة يشتبه في أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين السامة إلى الرئيس ترامب، اُعتقلت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا قرب معبر حدودي في ولاية نيويورك.

كانت المرأة تحمل مسدسًا واعتقلتها السلطات الأمريكية، وفقًا لمسؤول إنفاذ القانون.

ومن المتوقع أن يوجه المدعون الأمريكيون في واشنطن العاصمة اتهامات لها.

والريسين مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.