دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، إن كوريا الشمالية قتلت مسؤولا جنوبيًا مفقودًا، وأحرقت جثته في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأدانت ما وصفته بـ"الوحشية"ـ ودعت إلى تقديم تفسيرات ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب).

واختفى المسؤول، البالغ من العمر 47 عامًا، ويعمل كمفتش تابع لوزارة المحيطات ومصائد الأسماك، قبل ظهر يوم الاثنين، أثناء عمله على متن قارب تفتيش في المياه قبالة جزيرة يونبيونغ الحدودية الغربية مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "عثرت كوريا الشمالية على الرجل في مياهها وارتكبت عملا وحشيًا بإطلاق النار عليه وإحراق جسده وفقا لتحليل جيشنا الشامل لمعلومات استخبارية متنوعة".

وجاء في البيان أن "جيشنا يدين بشدة مثل هذا العمل الوحشي ويحث كوريا الشمالية بشدة على تقديم تفسير ومعاقبة المسؤولين".

كما نحذر كوريا الشمالية بشدة من أن جميع المسؤوليات عن هذا الحادث تقع على عاتقها.

وهذه هي المرة الأولى منذ يوليو تموز 2008 التي يُقتل فيها مواطن كوري جنوبي بالرصاص في كوريا الشمالية. في ذلك الوقت، تم إطلاق النار على الجنوبي بارك وانغ جا، وقُتل في منتجع كومغانغ الجبلي الشمالي أثناء تجواله في منطقة محظورة.