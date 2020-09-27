(CNN)-- اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيمي كوني باريت كمرشحة للمنصب الشاغر في المحكمة العليا، خلفا للقاضية الراحلة روث غينسبرغ.

وأعلن ترامب ذلك، يوم السبت، في حديقة الورود بالبيت الأبيض. واعتبر الحدث "لحظة فخر للغاية حقًا"، ووصف باريت بأنها امرأة "ذات ذكاء خارق" و "ولاء لا ينضب للدستور".

وقال ترامب إن باريت "واحدة من أكثر العقول القانونية ذكاءً وموهبة في بلادنا".

وذكرت CNN، في وقت سابق يوم الجمعة، أن ترامب يعتزم ترشيح باريت، نقلاً عن عدة مصادر رفيعة المستوى بالحزب الجمهوري.

وأعرب ترامب عن آماله في انعقاد جلسة استماع "محترمة" في مجلس الشيوخ بشأن التصويت على تعيينها بالمحكمة العليا.

وفقًا لجدول زمني محتمل يتم تداوله في مجلس الشيوخ، يمكن أن تبدأ جلسة استماع في هذا الشأن في 12 أكتوبر تشرين الأول، وإعداد تصويت نهائي محتمل في المجلس بكامل هيئته قبل يوم الانتخابات.

وهذا الترشيح هو الثالث لإدارة ترامب، ويمكن أن يساعد في ترسيخ محكمة عليا محافظة لجيل كامل.

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن، ردًا على ترشيح باريت: "اليوم، رشح الرئيس ترامب القاضية آمي كوني باريت خلفًا لمقعد القاضية غينسبرغ. لديها سجل مكتوب في عدم الموافقة على قرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قانون الرعاية بأسعار معقولة".

وذكر بايدن أن باريت سبق أن انتقدت رأي الأغلبية لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس في تأييد القانون في 2012.

وأضاف بايدن أن مجلس الشيوخ يجب ألا يعمل على المنصب الشاغر، إلا بعد أن يختار الشعب الأمريكي رئيسه القادم