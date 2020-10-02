ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

العالم
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صورة ارشيفية لترامب وميلانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلا من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس ’SARS-COV-2‘، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".

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