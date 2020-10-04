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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدران مطلعان، في تصريحات لـCNN، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غاضب" من كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بعدما ناقض الأخير تقييم الدكتور شون كونلي، طبيب ترامب، حول الحالة الصحية للرئيس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبات من المعروف على نطاق واسع الآن داخل البيت الأبيض أن ميدوز هو المصدر الذي تحدث للصحفيين، بدون كشف اسمه بعد المؤتمر الصحفي لكونلي حول صحة الرئيس، السبت، حيث قدم ميدوز تقييما أكثر خطورة حول صحة الرئيس، عما قدمه كونلي في المؤتمر.

وتم نشر هذا التقييم أولا منسوبا إلى مصدر مسؤول مطلع على حالة الرئيس دون ذكر اسمه، وبعدها حددت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتدبرس" أن هذا المسؤول هو كبير موظفي البيت الأبيض.

وأكد مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب "غير سعيد" بمارك ميدوز. وقال المصدر إن مستشاري ترامب يعتقدون أن ميدوز دمر مصداقية المؤتمرات الصحفية اليومية للإعلان عن تطورات الحالة الصحية للرئيس.

وذكر مصدر بالبيت الأبيض أن الطبيب شون كونلي تحدث مع ترامب قبل المؤتمر الصحفي، السبت، مضيفا أنه "من غير المرجح أن يقول كونلي أكثر مما يريده الرئيس".