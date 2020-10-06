"الكمامة في جيبه".. ترامب يعود للبيت الأبيض: لا تخافوا من كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مساء الإثنين، من مستشفى والتر ريد العسكري، حيث كان يخضع للعلاج إثر إصابته من فيروس كورونا المستجد.

ودخل ترامب البيت الأبيض بشكل استعراضي، إذ وقف في شرفة الغرفة الزرقاء، وخلع الكمامة ووضعها في جيبه، أمام عدسات الكاميرات، ورفع إبهاميه في إشارة إلى تحسن حالته الصحية.

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ونشر ترامب مقطع فيديو عقب عودته، عبر حسابه على تويتر، قال فيه: "سوف نعود للعمل، كقائد لكم علي فعل ذلك، أعلم أن هناك مخاطرة في ذلك ولكن علي أن أفعل ذلك". وأضاف: "أشعر أنني أفضل الآن وربما لدي مناعة، لا أعلم، ولكن لا تسمحوا له بأن يسيطر عليكم، اخرجوا وكونوا حريصين".

وتابع ترامب بالقول: "لقد تعلمت الكثير عن فيروس كورونا، وشيء واحد مؤكد هو أنه لا تسمحوا له بأن يسيطر عليكم، ولا تخافوا منه، سوف نهزمه، لدينا أفضل معدات طبية ولدينا أفضل أدوية"، مدعيا أنه يشعر الآن أفضل مما كان عليه قبل 20 عاما.