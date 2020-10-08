ريانا: أشعر بالخجل وأعتذر لإخواننا وأخواتنا المسلمين عن الخطأ الكبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت المغنية ريانا اعتذارا للمسلمين بعد موجة من الغضب إثر استخدام بعض كلمات حديث نبوي في أغنية خلال حفل عرض أزياء لملابس داخلية من تصميمها، تم بثه عبر "أمازون برايم"، الجمعة الماضية.

وقالت ريانا، في بيان: "أود أن أشكر المجتمع المسلم على تنبيهنا إلى حدوث خطأ كبير وغير مقصود في عرض فنتي وسافچ الخاص بنا"، وأضافت: "الأهم من كل ذلك، أود أن أعتذر لكم عن هذا الخطأ العفوي غير المقصود إطلاقاً".

وتابعت بالقول: "نحن نتفهم أننا قد تسببنا في جرح مشاعر العديد من إخواننا وأخواتنا المسلمين وأنا أشعر بالخجل بسبب هذا! أنا لا أعني أبداً إظهار أي نوع من عدم الاحترام لله أو أي من الديانات، ولذا فإن استخدام الأغنية في عرضنا كان بمثابة تصرف غير مسؤول بتاتاً! ومن الآن فصاعداً سنحرص على عدم تكرار ذلك، مختتمة بيانها بقولها: "شكراً على سعة صدوركم، وتفهمكم".

ورقصت عارضات الأزياء بالملابس الداخلية خلال حفل ريانا على أنغام أغنية "Doom" لمنتجة الموسيقى كوكو كلوي، التي طرحت الأغنية عام 2017 وهي عبارة عن مزج للموسيقى مع بعض كلمات من حديث تقول: "نقتل الآن في العام الواحد من المشركين".

وبدورها، قالت كلوي عبر حسابها على تويتر:" أريد أن أعتذر بشدة على الإساءة التي تسببت فيها النماذج الصوتية في أغنيتي DOOM"، وأضافت: "تم إنتاج الأغنية باستخدام نماذج مقطوعات من Baile Funk على الإنترنت، ولم أكن أعلم أن هذه النماذج فيها نص من الحديث الإسلامي". وأكدت كلوي أنها تتحمل مسؤولية عدم البحث عما تعنيه الكلمات، وقالت إنها تعمل على حذفها من كل المنصات الإلكترونية.