متظاهران في تايلاند يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "العنف ضد الملكة"

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متظاهران في تايلاند يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "العنف ضد الملكة"

(CNN)-- أُلقي القبض على ناشطين في تايلاند بتهمة محاولة العنف ضد الملكة، مما قد يؤدي إلى مواجهتهما عقوبة السجن مدى الحياة.

وأفاد محامون معنيون بحقوق الإنسان في تايلاند، بأن بانغوينان باوثونغ وإيكاشي هونغ كانغوان سيُتهمون بموجب المادة 110 من القانون الجنائي التايلاندي.

وتنص المادة 110 على أنه يعاقب بالسجن مدى الحياة إذا وقع عنف أو شروع في العنف ضد الملكة أو الوريث الظاهر أو الوصي على العرش.

متظاهران في تايلاند يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "العنف ضد الملكة"
Credit: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

وتأتي الاعتقالات بعد مرور موكب الملكة سوثيدا بالقرب من المتظاهرين، الأربعاء، مع مقطع فيديو يظهر الحشد، وهم يصرخون ويرفعون تحية التحدي بثلاثة أصابع من أفلام هانغر غايمز - Hunger Games، التي باتت شعارًا للتظاهرات في البلاد.

وشُوهدت الشرطة وهي تدفع المتظاهرين إلى الخلف، حيث مرت السيارة التي كانت تقل الأمير ديبانغكورن، أصغر أبناء الملك ماها فاجيرالونجكورن، ببطء.

متظاهران في تايلاند يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "العنف ضد الملكة"
Credit: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images

وقالت مجموعة المحامين التلانديين إن هونغ كانغوان اعتقل بينما كان في طريقه إلى مركز شرطة دوسيت لتسليم نفسه، واعُتقل باوثونغ بعد أن سلم نفسه للشرطة.

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