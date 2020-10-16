(CNN)-- أُلقي القبض على ناشطين في تايلاند بتهمة محاولة العنف ضد الملكة، مما قد يؤدي إلى مواجهتهما عقوبة السجن مدى الحياة.

وأفاد محامون معنيون بحقوق الإنسان في تايلاند، بأن بانغوينان باوثونغ وإيكاشي هونغ كانغوان سيُتهمون بموجب المادة 110 من القانون الجنائي التايلاندي.

وتنص المادة 110 على أنه يعاقب بالسجن مدى الحياة إذا وقع عنف أو شروع في العنف ضد الملكة أو الوريث الظاهر أو الوصي على العرش.

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وتأتي الاعتقالات بعد مرور موكب الملكة سوثيدا بالقرب من المتظاهرين، الأربعاء، مع مقطع فيديو يظهر الحشد، وهم يصرخون ويرفعون تحية التحدي بثلاثة أصابع من أفلام هانغر غايمز - Hunger Games، التي باتت شعارًا للتظاهرات في البلاد.

Clip shows royal motorcade of Queen Suthida and Prince Dipangkorn passing through anti-govt protesters on 14 Oct. This encounter is one of key reasons for emergency decree to be declared but many people are questioning whether there was any violence to justify state of emergency https://t.co/BhtgTwKNde

وشُوهدت الشرطة وهي تدفع المتظاهرين إلى الخلف، حيث مرت السيارة التي كانت تقل الأمير ديبانغكورن، أصغر أبناء الملك ماها فاجيرالونجكورن، ببطء.

Credit: MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images

وقالت مجموعة المحامين التلانديين إن هونغ كانغوان اعتقل بينما كان في طريقه إلى مركز شرطة دوسيت لتسليم نفسه، واعُتقل باوثونغ بعد أن سلم نفسه للشرطة.