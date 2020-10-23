ترامب عن تدخل روسيا وإيران بالانتخابات: تريدان خسارتي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شهدت المناظرة الانتخابية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مواجهة حول الأنباء الأخيرة عن حصول روسيا وإيران على معلومات تسجيل الناخبين الأمريكيين في محاولة للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن: "لقد أوضحت أن أي دولة، بغض النظر عن هويتها، تتدخل في الانتخابات الأمريكية ستدفع الثمن". وأضاف: "سيدفعون الثمن إذا انتخبت"، مشيرًا إلى تدخل الصين وروسيا وإيران. وتابع بالقول: "إنهم يتدخلون في السيادة الأمريكية، هذا ما يحدث".

كما اتهم بايدن ترامب بعدم مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التدخل في الانتخابات، وقال: "لا أفهم سبب عدم استعداد هذا الرئيس لمواجهة بوتين في حين أنه يدفع بالفعل مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان",

ولدى سؤاله عن الكيفية التي سيتعامل بها مع التدخل في الانتخابات لولاية ثانية، قال الرئيس الأمريكي إن مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف أبلغه بأن الجهود التي تبذلها إيران وروسيا قد بذلت لتقويض ترشيح ترامب".

وأضاف ترامب: "كنت أعرف كل شيء عن ذلك"، وزعم ترامب أن راتكليف قال له إن روسيا وإيران "تريدان أن تخسر لأنه لم يكن هناك من هو أقوى من روسيا".