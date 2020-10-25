مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.. تعرف إلى أبو محسن المصري أحد أكثر المطلوبين لدى أمريكا

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مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.. تعرف إلى أبو محسن المصري أحد أكثر المطلوبين لدى أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقى عضو بارز في تنظيم القاعدة مصرعه خلال عملية شنتها القوات الخاصة في شرق أفغانستان، السبت، وفقا لما ذكرته مديرية الأمن الوطني الأفغانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الأمن الوطني، هاريس جبران، إن أبو محسن المصري، وهو مواطن مصري، قُتل في عملية نفذتها القوات الخاصة التابعة لإدارة الأمن الوطني في منطقة أندار بولاية غزنة.

وفي حسابها عبر تويتر، قالت مديرية الأمن الوطني، إن "قوات الأمن الوطنی قتلت الشخص الثاني في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري، القائد الأعلى للقاعدة في شبه القارة الهندية، خلال عملية خاصة في ولاية غزنة".

والاسم الحقيقي لأبو محسن المصري هو حسام عبدالرؤوف، المولود في مصر 1958، حسب ما ورد في مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) في نيويورك، قالت إنه من أكثر الإرهابيين المطلوبين من قبل أمريكا.

وأوضحت مذكرة "اف بي آي"، الصادرة في 27 ديسمبر كانون الثاني 2018، إن أبو محسن المصري مُتهم بالتآمر لتقديمه دعمًا ماديًا وموارد لمنظمة أجنبية، والتآمر من أجل قتل مواطنين أمريكيين.

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