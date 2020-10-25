دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقى عضو بارز في تنظيم القاعدة مصرعه خلال عملية شنتها القوات الخاصة في شرق أفغانستان، السبت، وفقا لما ذكرته مديرية الأمن الوطني الأفغانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الأمن الوطني، هاريس جبران، إن أبو محسن المصري، وهو مواطن مصري، قُتل في عملية نفذتها القوات الخاصة التابعة لإدارة الأمن الوطني في منطقة أندار بولاية غزنة.

وفي حسابها عبر تويتر، قالت مديرية الأمن الوطني، إن "قوات الأمن الوطنی قتلت الشخص الثاني في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري، القائد الأعلى للقاعدة في شبه القارة الهندية، خلال عملية خاصة في ولاية غزنة".

قتلت قوات الأمن الوطنی الشخص الثاني في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري، القائد الأعلى للقاعدة في شبه القارة الهندية ، خلال عملية خاصة في ولاية غزنة. https://t.co/tuT8IAFUaX

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed https://t.co/4fmWzA5T4e

والاسم الحقيقي لأبو محسن المصري هو حسام عبدالرؤوف، المولود في مصر 1958، حسب ما ورد في مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) في نيويورك، قالت إنه من أكثر الإرهابيين المطلوبين من قبل أمريكا.

وأوضحت مذكرة "اف بي آي"، الصادرة في 27 ديسمبر كانون الثاني 2018، إن أبو محسن المصري مُتهم بالتآمر لتقديمه دعمًا ماديًا وموارد لمنظمة أجنبية، والتآمر من أجل قتل مواطنين أمريكيين.