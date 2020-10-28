ترامب يعيد نشر فيديو أسلوب دخوله مقارنة بطريقة بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو يقارن حشوده في إحدى الفعاليات مع حشود منافسه الديمقراطي، جو بايدن، قبيل الانتخابات المزمع عقدها بنوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا عن صفحة "The Election Wizard" التي نشرت الفيديو بتعليق قالت فيه: "إذا رأيتم هذا الدخول على من ستراهنون بالفوز بالانتخابات؟".

ويذكر أنه وفي استطلاع فوري لـCNN عقب انتهاء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب وبايدن في الـ23 من الشهر الجاري، ظهرت النسب التالية:

- 28% فقط قالوا إن ترامب فاز بالمناظرة مقابل 67% قالوا إن الانتصار كان حليف بايدن.

- بشكل عام 53% من متابعي المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل مقابل 39% قالوا إن الكفة مالت لصالح ترامب.

- 73% من متابعي المناظرة قالوا إن انتقاد بايدن لترامب كان عادلا و26% قالوا إنه ليس كذلك، مقابل 50% قالوا إن انتقاد ترامب لبايدن كان عادلا و49% قالوا إنه لم يكن عادلا.

ويشار إلى أن استطلاع CNN أجرته SSRS عبر الهاتف مع 585 ناخبا مسجلا ممن شاهدوا أيضا مناظرة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين أن هامش الخطأ هو 5.7 نقطة مئوية.