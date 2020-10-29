فرنسا تعلن هوية منفذ هجوم نيس.. وتونس تفتح تحقيقا قضائيا

"من يفعل هذا ليس مسلماً".. امرأة فرنسية تصرخ وتندد بعملية الطعن في نيس

بعد هجوم الطعن في فرنسا.. جنود مدججون بالأسلحة ينتشرون في الشوارع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، هوية المتهم بتنفيذ الهجوم في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، فيما فتحت النيابة التونسية تحقيقا قضائيا في "شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية".

وقالت الشرطة الفرنسية إن منفذ الهجوم يُدعى إبراهيم العيساوي ومن مواليد عام 1999 (21 عاما)، فيما كشف مصدر بوزارة الداخلية الإيطالية في تصريحات لـCNN، أن العيساوي وصل إلى أوروبا أولا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

في غضون ذلك، قال رئيس مكتب الإعلام بالمحكمة الابتدائية التونسية إن محسن الدالي إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تولت "فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن".

وأشار إلى أنه تم فتح التحقيق على إثر الهجوم الذي استهدف أشخاصا في إحدى الكنائس بمدينة نيس و"وجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيا أنه يحمل الجنسية التونسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.