بصور من الموقع.. عمدة نيس الفرنسية: 3 قتلى بالهجوم الإرهابي منهم 2 داخل كنيسة نوتردام

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قوات الأمن الفرنسية في موقع الهجوم

باريس، فرنسا (CNN)—تستجيب قوات الأمن الفرنسية، الخميس، إلى حادث هجوم بسكين في مدينة نيس، في حدث وصفه عمدة المدينة، كريستيان استروسي، بـ"الهجوم الإرهابي".

وقال عمدة نيس في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".

فرنسا هجوم إرهابي بسكين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس
Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إنه يرأس اجتماع للأزمة في الوزارة عقب الهجوم.

فرنسا هجوم إرهابي بسكين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس
Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

وقال عمدة نيس في تغريدة منفصلة لاحقة أن 3 أشخاص قتلوا في "الهجوم الإرهابي" منهم 2 داخل كنيسة نوتردام.

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