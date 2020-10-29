باريس، فرنسا (CNN)—تستجيب قوات الأمن الفرنسية، الخميس، إلى حادث هجوم بسكين في مدينة نيس، في حدث وصفه عمدة المدينة، كريستيان استروسي، بـ"الهجوم الإرهابي".
Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. https://t.co/VmpDqRwzB1
وقال عمدة نيس في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".
من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إنه يرأس اجتماع للأزمة في الوزارة عقب الهجوم.
وقال عمدة نيس في تغريدة منفصلة لاحقة أن 3 أشخاص قتلوا في "الهجوم الإرهابي" منهم 2 داخل كنيسة نوتردام.