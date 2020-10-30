"أعمال حرب وبربرية إسلامية ضد فرنسا" بتغريدة للسياسية اليمينية مارين لوبان

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صورة ارشيفية للسياسيةالفرنسية مارين لوبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت السياسية اليمينية في فرنسا، كارين لوبان، الضوء على ما وصفته بـ"التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد فرنسا" وذلك في تعقيب على هجوم نيس، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة للوبان قالت فيها: "التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد مواطنينا وضد دولتنا يفرض على قادتنا ردا شاملا يهدف إلى اجتثاث الإسلامية من ترابنا".

وأضافت لوبان في تغريدة منفصلة: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم، مع الكاثوليك ومواطني نيس الذين ضربوا مرة أخرى بالبربرية الإسلامية".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصف الهجوم الذي وقع في كنيسة نوتردام بمدينة نيس، الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، على حد تعبيره.

وقال ماكرون، في كلمة خلال زيارته لموقع الهجوم في نيس، إنه "هجوم إرهابي إسلامي"، وأضاف أنه "من الواضح جدا أن فرنسا تحت الهجوم"، وتابع بالقول إن "تعرضنا للهجوم مرة أخرى فذلك بسبب قيمنا وحريتنا ولن نتخلى عنها".

ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد عبّرت عن إدانتها للهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية، مجددة "رفضها الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وستواصل إدانة السخرية من الرسل سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية".

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