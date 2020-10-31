لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيجري تطبيق إغلاق عام ثان في إنجلترا، بداية من الخميس، وينتهي في 2 ديسمبر المقبل، تزامنا مع تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمر صحفي مساء السبت بعد اجتماع للحكومة، إنه سيقدم اقتراحه بفرض إغلاق وطني ثانٍ في إنجلترا على المشرعين في مجلس العموم يوم الاثنين.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يناقش المشرعون ويصوتون على اقتراح جونسون، الأربعاء. وإذا تم تمريره، فسيتم فرض الإغلاق في جميع أنحاء إنجلترا، من يوم الخميس.

وسيشمل الإغلاق الوطني إغلاق الحانات والمطاعم (باستثناء الوجبات الجاهزة والتوصيل) وأماكن الترفيه والمتاجر غير الأساسية، في إنجلترا فقط، بسبب اعتراضات على تطبيقه في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح للمقيمين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب معينة محددة، بما في ذلك التعليم أو العمل (إذا لم يكن بإمكانك العمل من المنزل) أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو لأسباب طبية أو للحصول على الطعام والمواد الأساسية.

وستبقى المدارس والجامعات ومرافق رعاية الأطفال مفتوحة.