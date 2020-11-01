اللحظات الأولى بعد إطلاق نار على قس قرب كنيسة في ليون الفرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت وزارة الخارجية التركية، إطلاق النار على قس يوناني، معربة عن تضمانها مع فرنسا بهذه الحادثة، وفق بيان صادر عنها الأحد، نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

وأعربت الخارجية التركية عن إدانتها "الشديدة" لحادثة إطلاق النار على القس اليوناني في مدينة ليون الفرنسية، وتمنت له الشفاء العاجل.

وعبرت أنقرة عن أملها بانتهاء هذا النوع من الهجمات بأسرع وقت مشددة على تضامنها مع فرنسا بـ"محاربة الإرهاب"، وفقا للبيان.

وكان قد قال مصدر في الشرطة الفرنسية لـCNN، إن قسًا أرثوذكسيًا كان قرب كنيسة في مدينة ليون الفرنسية، أصيب برصاصة من بندقية صيد، السبت، من قبل مهاجم وحيد هارب حاليًا