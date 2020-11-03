أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، الثلاثاء، أن بلاده لن تلاحق الإرهابيين فقط بل الأيديولوجية التي تقف خلفهم، وذلك في مقابلة مع CNN.

وأكد كورتز في المقابلة التي أجرها مع مراسل CNN، فريد بليتغين، أن منفذ "هجوم فيينا" كان "شخصا مسلحا وحيدا على الأرجح"، حسب قوله.

وأضاف المستشار النمساوي قائلا إن الوضع كان تحت السيطرة نوعا ما، لكن السلطات النمساوية تبحث عن أشخاص يُشتبه بتقديمهم المساعدة لمنفذ الهجوم.

وقال كورتز عن ذلك: "خلال الـ24 ساعة الماضية، اعتقلنا 14 شخصا، والآن سنبحث خلال الأيام المقبلة عما إذا كان جزءا من شبكة أكبر"، حسب قوله.

وأكد المستشار النمساوي أن المهاجم وُلد في النمسا وينحدر من عائلة مهاجرة تنتمي إلى مقدونيا، وتابع: "ما نعرفه أنه مناصر للدولة الإسلامية (داعش)".

وكشف كورتز أنه تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة التشابهات بين هجوم فيينا وهجمات إرهابية حدثت في فرنسا.