رأي: الدكتور زاهر سحلول يكتب لـCNN عن ترامب و "إضاعة الفرصة في سوريا"

سوريا على أعتاب 10 أعوام من الحرب حيث لا يمكن العودة للوراء ولا المضي قدمًا

هذا المقال بقلم الدكتور زاهر سحلول، طبيب سوري-أمريكي ورئيس منظمة "ميدغلوبال" الإنسانية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

كانت ليلة شديدة البرودة في 28 كانون الثاني (يناير) 2017. احتشد الآلاف من سكان شيكاغو من جميع الخلفيات في مطار أوهير والعديد من المطارات الأخرى ضد حظر المسلمين الذي وقعه الرئيس ترامب ليصبح قانونًا.

قانون الحظر منع اللاجئين والأشخاص من الدول الإسلامية، بما في ذلك سوريا، من إعادة التوطين أو السفر إلى الولايات المتحدة. إحدى الملصقات التي حملتها ثلاث أخوات كاثوليكيات من جنوب شيكاغو كتب عليها "كلنا مسلمون الآن" وآخرون كتبوا "نرحب باللاجئين" و "لن يتكرر مرة أخرى" و "يهود لدعم حقوق المسلمين" و "التدقيق الشديد للرؤساء وليس اللاجئين ". لقد كان حشدًا مؤثرًا للقلب على عكس الأنباء المروعة القادمة من البيت الأبيض.

مباشرة بعد تنصيبه كرئيس، وقّع دونالد ترامب الأمر التنفيذي 13769 الذي خفض عدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم في الولايات المتحدة وأوقف دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. كانت تلك لحظة حاسمة في رئاسته وإخبارًا بأشياء قادمة.

بالنسبة لملايين الأمريكيين، الذين احتجوا عبثًا على القانون، كان القانون صفعة على القيم التي يؤمنون بها. الرئيس الجديد لا يؤمن بالقيم الأمريكية المتمثلة في الرحمة والحرية والفرص. كان يعني أن أمتنا تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية تجاه السوريين وغيرهم من المضطهدين ولم تعد مفتوحة بعد الآن على "البشر المقهورة التي تتوق إلى التنفس بحرية".

لقد غيرت الأزمة السورية العالم. لم يتم "احتواء" الأزمة في سوريا أو في الشرق الأوسط. قد تكون سوريا صغيرة على الخريطة لكن تأثيرها كوني. واحد من كل 4 لاجئين في العالم من سوريا. هناك 24 مليون لاجئ، من بينهم 5.6 مليون لاجئ فروا من اضطهاد الأسد والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية وداعش. فروا من القصف الروسي والإيراني للمدارس والأسواق والمستشفيات. هربوا من اللامبالاة في العالم. عبر عشرات الآلاف منهم البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب خرقاء إلى أوروبا. عيلان كردي، الطفل السوري الذي يرتدي قميصًا أحمر وحذاءً أحمر، كان أحدهم. لقد غرق. لقد بكينا، وأولينا بعض الاهتمام ثم أدرنا ظهورنا.

أثار النزوح واسع النطاق مشاعر معادية للاجئين والمهاجرين في الغرب. استغل المرشح ترامب هذه المشاعر لصالحه. كما أدت الأزمة السورية إلى تصاعد الإرهاب وجماعات الكراهية وكراهية الأجانب وزعزعة استقرار أوروبا.

وبعد عشر سنوات من الحرب، أصبحت سوريا دولة فاشلة لكن ما زال يحكمها نفس الشخص الذي تحدى الخطوط الحمراء للرئيس أوباما وطبع استخدام الأسلحة الكيماوية باستخدامها ضد شعبه. في الوقت الحالي يعيث الكوفيد والانهيار الاقتصادي في سوريا، حيث أن أكثر من 85٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. أصبحت البلاد مقسمة إلى أربع مناطق سيطرة مختلفة. داعش تزداد قوة. يتم تجنيد المرتزقة السوريين الآن لخوض حروب جيوسياسية من ليبيا وإفريقيا إلى ناغورنو كاراباخ في جنوب القوقاز.

نزح أكثر من 1.4 مليون مدني هذا العام، وفقًا لتقرير هيومان رايتس واتش، في أعقاب هجوم التحالف السوري الروسي الإيراني على إدلب الأخيرة التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي. وكان من الممكن أن يؤدي الهجوم الهمجي إلى وصول 3.5 مليون لاجئ جديد إلى تركيا وأوروبا لولا تفادي مثل هذا السيناريو الكابوسي من خلال التدخل العسكري التركي المتأخر. ووقفت الولايات المتحدة على الهامش. في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، قال مستشار السياسة الخارجية لجو بايدن، أنتوني بلينكين: "يجب على إدارة أوباما الأخيرة أن تقر بأننا فشلنا، ليس بسبب عدم المحاولة ولكننا فشلنا. لقد فشلنا في منع وقوع خسائر مروعة في الأرواح وفشلنا في منع النزوح الجماعي للأشخاص داخليًا في سوريا، وبالطبع في الخارج كلاجئين. ما حدث، لسوء الحظ، منذ ذلك الحين هو أن الوضع المروع قد ازداد سوءاً."

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ورث الرئيس ترامب السياسات الفاشلة لسلفه في سوريا وأتيحت له فرص ذهبية لإنهاء الأزمة وربما حصل على جائزة نوبل للسلام بعد هزيمة داعش ومن خلال الرد على الهجومين الكيميائيين الرئيسيين في خان شيخون ودوما.

قال ترامب بعد هجوم غاز السارين المميت على خان شيخون في ٧ نيسان ٢٠١٧: "لقد خنق الأسد حياة الرجال والنساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة. حتى الأطفال الجميلين قُتلوا بقسوة. لا ينبغي أن يعاني أي طفل مثل هذا الرعب." وأضاف: "أعتقد أن ما حدث في سوريا وصمة عار على الإنسانية".

كان رده المدروس مدعومًا من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين والعديد من قادة العالم. كانت لديه فرصة ذهبية لتأكيد قيادة الولايات المتحدة في العالم وكبح نفوذ إيران وبوتين في منطقة شرق البحر المتوسط الإستراتيجية. كان بإمكانه الضغط على صديقه بوتين للاتفاق على تسوية سياسية تستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2254 التي من شأنها أن تفتح الباب لعودة اللاجئين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإعادة البناء.

لسوء الحظ، أضاع الفرصة. كما أنه قام بقطع الدعم عن المعارضة المعتدلة فيما يسمى بمناطق خفض التصعيد في الغوطة ودرعا وحمص وحلب، الأمر الذي ساعد الأسد على استعادة معظم الأراضي وكسب الحرب. وقام ترامب ارتجاليا بسحب معظم قواتنا من الشمال الشرقي في سورية العام الماضي تاركًا حلفاءنا السوريين، الذين قاتلوا لهزيمة داعش، وحدهم لمواجهة غضب تركيا والأسد وروسيا. استقال وزير الدفاع جيم ماتيس بسبب هذه السياسة.

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عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن الجرائم التي لا حصر لها ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وداعموه، أقر الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، الذي وقعه الرئيس ترامب في 20 كانون الأول / ديسمبر 2019. ويفرض القانون عقوبات مالية وسفرًا على المدنيين. قائمة موسعة من الأفراد والكيانات الذين يساعدون النظام السوري، ويشاركون في أو يمولون عرقلة أو منع أو تعطيل وقف إطلاق النار أو الحل السياسي للنزاع في سوريا. يعتقد الكثيرون أنها خطوة جيدة وربما الخطوة العملية الوحيدة للمساءلة في هذه المرحلة. لكن آخرين يقولون إن العقوبات لم تظهر أبدًا أنها تغير سلوك أنظمة الإبادة الجماعية.

دبلوماسياً، هزم بوتين ترامب في مجلس الأمن مرات عديدة. أجبرت روسيا مجلس الأمن الدولي على تقليص المعابر الحدودية اللازمة للمساعدات الإنسانية من خمسة إلى واحدة فقط. ولا بوحد تأثير يذكر للولايات المتحدة بالمفاوضات السياسية المتوقفة التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن مستقبل سوريا. لروسيا وتركيا وإيران اليد العليا. سوريا بعيدة عن التسوية السياسية كما كانت دائماً.

اكتسبت إيران موطئ قدم أكثر في المناطق الاستراتيجية وأظهر تقرير حديث أن الأسد لا يزال يطور أسلحة كيماوية بعد ضربتين على معصمه. نزح أكثر من ٦،٥ مليون مدني سوري، أي ثلث السكان، خلال ولاية الرئيس ترامب. في عام 2020، تمت إعادة توطين أقل من 100 لاجئ سوري في الولايات المتحدة مقارنة بـ 12500 في عام 2016.

وعلى عكس السيد ترامب، فتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبواب بلادها للاجئين السوريين وغيرهم. رحبت ألمانيا بأكثر من 600 ألف لاجئ سوري منذ عام 2014. وكانت النتائج معدلات موافقة عالية لقيادة ميركل، واندماج ناجح للاجئين، وتحسن في الاقتصاد. أكثر من 10000 شخص وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين منذ عام 2015 أتقنوا اللغة بشكل كافٍ للتسجيل في إحدى الجامعات الألمانية. أكثر من نصف الذين جاءوا يعملون ويدفعون الضرائب. وبين الأطفال والمراهقين اللاجئين، يقول أكثر من 80٪ إن لديهم شعورًا قويًا بالانتماء إلى مدارسهم الألمانية ويشعرون بأنهم محبوبون من أقرانهم.

وعد نائب الرئيس بايدن بالتعلم من أخطاء الماضي في سوريا. ووعد بزيادة مساعداتنا الإنسانية للسوريين، وعدم التخلي عن حلفائنا الأكراد والعرب، والعمل مع حلفائنا لتنشيط العملية السياسية ومنع هجوم آخر على إدلب. كما وعد بدعم إجراءات العدالة والمساءلة مثل قانون قيصر وإجراءات أخرى. والأهم من ذلك، أنه تعهد بإلغاء حظر المسلمين في اليوم الأول من إدارته. عندما قابلت الرئيس أوباما في البيت الأبيض عام 2013، أخبرته أن إرثه سيتحدد بما يفعله في سوريا. سيتم تحديد إرث الرئيس ترامب من خلال العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك تعيين 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا، والترويج لنظريات الكراهية والتآمر، وإخفاقاته على جبهات عديدة على الصعيدين العالمي والمحلي، لا سيما في الحرب ضد COVID19 التي أدت إلى 225,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة وتتزايد. كان من الممكن أن تكون سوريا فوزاً سهلاً لترامب، لكنه أضاع الفرصة.