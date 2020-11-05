على وقع أصوات الرصاص.. مذيعة CNN تسأل أنصار ترامب: ماذا لو خسر؟

بعد أن أعلن ترامب عن فوزه.. هل تنقلب الموازين في آخر لحظة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنه أصبح من الواضح أن مسؤولي الحزب الجمهوري بدأوا يفقدون صبرهم تجاه بعض سلوكيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يدعي بلا أساس أن الاحتيال بسرقته من الرئاسة.

وقال المصدر لـCNN، إن ترامب "ينزف دعم الحزب الجمهوري"، ووصف شكاوى الرئيس بأنها "سيارة إسعاف تطارد بشكل روتيني"، وهي عبارة ساخرة عادة ما تطلق عندما يحاول محام البحث عن ضحايا الحوادث من أجل رفع دعاوى تعويضات مقابل حصوله على رسوم منهم.

وأضاف المصدر أن المزاج العام في داخل البيت الأبيض يزداد قتامة.

ومضى المصدر في انتقاد حملة ترامب الانتخابية لتوجيهها اتهامات بتزوير أصوات الناخبين في ولاية بنسلفانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات، بينما مازال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات.

كما أعلنت حملة ترامب اعتزامها رفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ميشيغان، إضافة إلى دعوى مماثلة للطعن على فرز أصوات ولاية بنسلفانيا.

وحتى الآن، يقود المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، السباق بـ 253 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما لدى ترامب 213 صوتا.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقبل ساعات، حسم بايدن ولاية ميشيغان، حسب مؤشر توقعات CNN.

ومازالت هناك 6 ولايات يجري فرز أصواتها، هي: "ألاسكا، أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا".

وأغلب هذه الولايات تعد من الولايات المؤثرة إلى حد كبير في تحديد من سيكون الرئيس الأمريكي القادم.

ومن المتوقع أن يستغرق إعلان النتائج رسميا عدة أيام.