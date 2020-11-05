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ترامب يصرخ عبر تويتر: أوقفوا فرز الأصوات.. وأي صوت بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

العالم
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ترامب يصرخ عبر تويتر: أوقفوا فرز الأصوات.. وأي صوت بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يتقدم فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ253 صوتا مقابل 213 لترامب.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أوقفوا فرز الأصوات"، وتبعها بتغريدة أخرى قال فيها إن "أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات"، بينما وضع تويتر تحذيرا على هذه التغريدة من أن "محتواها محل جدل وقد تكون مضللة".

وكتب ترامب التغريدتين بحروف كبيرة (Capital Letters)، وهي ما أن الكلام يأتي بلهجة صارخة لجذب الانتباه والتعبير عن الغضب والرفض.

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وكان ترامب وحملته الانتخابية قد تقدما بدعاوى قضائية وطعون في بضع ولايات، تشهد مواجهة حامية مع منافسه جو بايدن وحاسمة لسباق الانتخابات الرئاسية، ومن بينها ولاية بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا التي لم تُحسم نتائجها بعد.

 

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