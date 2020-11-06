مع اقتراب الحسم.. آخر تطورات الانتخابات الأمريكية في دقيقة واحدة

ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق الرئاسي بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن، هي: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات متأرجحة أو حاسمة لكونها تستحوذ على نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي البالغ إجماليها 538 صوتا.. وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.

هنا، يمكنكم متابعة تغطيتنا الحية المباشرة لحظة بلحظة حول آخر التطورات في الليلة الثانية بعد يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية:

- مستشار لترامب: "الرياضيات ليست في صالحنا. نحن بحاجة إلى عمل من الله لتغيير المسار"

- البيت الأبيض: ترامب سيدلي بتصريحات بعد نصف ساعة من الآن

- سكرتير ولاية أريزونا: كل طريقة تصويت في ولاية بنسلفانيا "آمنة ومأمونة بشكل لا يصدق"

- سكرتير ولاية أريزونا: 350 ألف صوت على الأقل لم يُفرز بعد.. وسنحصل على صورة أوضح يوم الجمعة

- حملة ترامب ترفع دعوى ضد مسؤولي انتخابات فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بدعوى منع مراقبي الحملة من دخول مراكز اقتراع

- بايدن: ليس لدينا شك في أنه عند الانتهاء من فرز الأصوات سنعلن أنا والسناتور كامالا هاريس فوزنا

- بيلوسي: لم ننتصر في كل معركة لكننا انتصرنا في الحرب.. وتكرر: أقمنا لبايدن "تفويضًا"

- ترامب في تغريدة عبر تويتر: أوقفوا التزوير