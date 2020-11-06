ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- واصل الرئيس دونالد ترامب إطلاق مزاعم كاذبة بأن عدَ الأصوات المُدلى بها بشكل قانوني سيُظهر فوزه في الانتخابات الرئاسية، مُستخدمًا غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض لتبني مزاعم بأنه يُحرم من الرئاسة عن طريق الاحتيال.

وقال ترامب: "إذا عدت الأصوات القانونية أفوز بسهولة"، ولم يقدم أي دليل على ادعائه. وتابع: "إذا عُدَت الأصوات غير القانونية، سيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا".

جاءت رسالته في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام الجديدة أن تقدمه يتضاءل في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، بينما يحتفظ ترامب بمساره المتزايد بشكل ضئيل نحو الـ270 صوتًا انتخابيًا الضرورية ليعاد انتخابه.

وقال ترامب إنه كان يدعو إلى وقف عدَ "الأصوات التي جاءت متأخرة"، زاعمًا: "لقد فزت بالفعل بشكل حاسم بالعديد من الدول المؤثرة"، التي شهدت "انتصارات هائلة" لصالحه.

وذكر المرشح الجمهوري أن هناك "فساد وتزوير هائلان.. هذه أول مرة في التاريخ الأمريكي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسع... لن نسمح للفساد بسرقة الانتخابات".

وقال ترامب إن الفساد في آلية التصويت عبر البريد دمر النظام الانتخابي، على حد قوله. في حين اتهم عمال الانتخابات بمضاعفة عدد الأصوات في ولاية ميشغن، التي فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف ترامب أنه من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الدعاوى القضائية من جانبه، وأنه "سينتهي الأمر ربما في المحكمة العليا".

وقال ترامب: "فزنا بأرقام تاريخية.. ليس هناك موجة زرقاء (يقصد الحزب الديمقراطي) ولكن موجة حمراء (في إشارة للحزب الجمهوري)".