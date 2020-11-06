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حتى 9 صباحا بتوقيت مكة.. ترامب متقدم بـ3 ولايات وبايدن بولايتين.. إليكم الهامش

العالم
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ترامب (يمين) وبايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—لا تزال الأنظار متوجهة إلى 5 ولايات أساسية في الانتخابات الأمريكية 2020 يتقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في 3 منها في حين يتقدم منافسة الديمقراطي، جو بايدن، بولايتين.

وفيما يلي نقدم لكم النسب حتى الساعة الـ1:40 من بعد منصف الليل بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (الساعة 9 صباحا بتوقيت مكة)

- بنسلفانيا: ترامب متقدم بـ18.229 ألف صوت.. هامش التقدم: 0.3% نقطة

- جورجيا: ترامب متقدم بـ1709 أصوات.. هامش التقدم 0.0% نقطة

- نيفادا: بايدن متقدم بـ11.438 ألف صوت.. هامش التقدم 0.9% نقطة

- أريزونا: بايدن متقدم بـ47.050 ألف صوت.. هامش التقدم 1.6% نقطة

- كارولينا الشمالية: ترامب متقدم بـ76.737 ألف صوت.. هامش التقدم 1.4% نقطة

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