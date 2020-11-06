ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب الوضع الحالي لفرص إعادة انتخابه، بينما تنتظر حملة الانتخابية النتائج النهائية من ولايتي بنسلفانيا وجورجيا.

وقال مستشار حملة ترامب: "الرياضيات ليست في صالحنا... نحن بحاجة إلى عمل من الله لتغيير المسار".

ودافع مستشار الحملة عن انتقادات نجلا الرئيس، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، للطامحين في خوض سباق 2024، عبر تويتر، مُعتبرا أنهم لم يدعموه بشكل كاف خلال الانتخابات.

وقال المستشار: "لا يمكنهما إخفاء مشاعرهم. هذا طبيعي".

يبدو أن بعض الطامحين في عام 2024 قد استجابوا لنجلي ترامب، بما في ذلك نيكي هايلي، السفيرة الهندية الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا، والسناتور توم كوتون، اللذان أطلقا تصريحات داعمة لترامب.

وقال مستشار آخر للحملة، إنه بدأ يشعر وكأن القاع على وشك السقوط من تحت الرئيس، حيث تنتظر الحملة تعويض تراجعها من خلال أصوات ولايتي جورجيا وبنسلفانيا.

وتابع المستشار: "هذا ليس جيدا".

ومازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة.

ويتصدر المرشح الديمقراطي جو باين أصوات المجمع الانتخابي بـ253 صوتا، أي يفصله 17 فقط للفوز بالرئاسة، مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.