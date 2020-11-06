نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار فيديو لستيف بانون والذي اقترح فيه أن الدكتور انتوني فاوتشي ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر واري يجب قطع رأسيهما في مقطع فيديو نشره على صفحاته في فيسبوك ويوتيوب وتويتر، ضجة واسعة.

وزعم بانون في مقطع الفيديو أن الرئيس دونالد ترامب قد انتصر في الانتخابات رغم أن عددا من الولايات الأساسية لم تنهي بعد عمليات فرز الأصوات، مؤكدا على أنه يجب طرد فاوتشي وواري.

وتواصلت CNN من بانون للحصول على تعليق، بعد تعليق حسابه على تويتر.

مقطع الفيديو لبانون كان في بث حي وبقي نحو 10 ساعات وتمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة قبل أن تزيله فيسبوك في حين أوقفت يوتيوب الفيديو على منصتها على أساس أنه "يحرض على العنف".

وكان نجل ترامب قد دعا والده إلى "الذهاب إلى حرب شاملة بسبب الانتخابات"، قائلا "إن الوقت قد حان لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور كجمهورية موز".