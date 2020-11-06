دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن "ديمقراطيتنا (تعد) موضع حسد في جميع أنحاء العالم" حاليًا، مؤكدًا ثقته في إعلان فوزه بالرئاسة "قريبًا جدًا" عند الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن، في كلمة مُصورة مقتضبة، الخميس: "الديمقراطية في بعض الأحيان فوضوية وقد تستغرق بعض الوقت. وتتطلب أحيانًا القليل من الصبر أيضًا. ليس لدينا شك في أنه عند الانتهاء من الفرز، سنعلن أنا والسناتور (كامالا) هاريس أننا الفائزون".

وشدد بايدن على ضرورة "احتساب جميع الأصوات". ودعا الجميع إلى التزام الهدوء فـ"العملية جارية وتسير على ما يرام، العد في طريقه للانتهاء، وسنعرف قريبًا جدًا".

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. https://t.co/duoDWfzf5C

وما زال الفرز مستمرا في 6 ولايات بينهم 5 ولايات حاسمة، إذ تعتبر ولاية ألاسكا بأصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب، إذ عادة ما تصوت للمرشحين الجمهوريين، بينما يبقى حسم السباق في يد ولايات بنسلفانيا وأريزونا ونورث كارولينا وجورجيا ونيفادا.

يعد بايدن الأقرب بحسب الأرقام الحالية، إذ تمكن حتى الآن من جمع 253 صوتا، ما يعني أنه يحتاج 17 صوتا للوصول إلى الـ270، لكنه يحتاج إلى الفوز بولايتي أريزونا ونيفادا، المتقدم فيهما بالفعل، لكن الفارق متقارب جدا في نيفادا ومازال هناك 14% من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد.

وفي وقت سابق الخميس، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى وقف فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يتقدم فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ253 صوتا مقابل 213 لترامب.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أوقفوا فرز الأصوات"، وتبعها بتغريدة أخرى قال فيها إن "أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات"، بينما وضع تويتر تحذيرا على هذه التغريدة من أن "محتواها محل جدل وقد تكون مضللة".

وكان ترامب وحملته الانتخابية قد تقدما بدعاوى قضائية وطعون في بضع ولايات، تشهد مواجهة حامية مع منافسه جو بايدن وحاسمة لسباق الانتخابات الرئاسية، ومن بينها ولاية بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا التي لم تُحسم نتائجها بعد.