جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيصبح جو بايدن الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، وفقًا لمؤشر CNN، بعد فوزه في الولاية التي ولد فيها، مما جعله يفوق 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وجاء ذلك بايدن بعد فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا، ذات الـ20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أنه يمتلك الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.

وقبل أن يصبح مرشحًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.

وخلال حملته الانتخابية، قال بايدن إن "روح الأمة" معرضة للخطر، ووعد بأنه سيسعى إلى شفاء دولة مزقتها رئاسة ترامب.