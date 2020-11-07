أول تغريدة لبايدن بعد إعلان مؤشر CNN فوزه بالرئاسة.. وحملة ترامب ترد

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في أول تغريدة له بعد إعلان توقع مؤشر CNN، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه سيكون "رئيسًا لجميع الأمريكيين"، بمن فيهم من لم يصوتوا لصالحه.

وكتب بايدن، في حسابه عبر تويتر، السبت: "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم"، مُضيفا: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. https://t.co/moA9qhmjn8

كان مؤشر CNN قد توقع فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في الولاية التي ولد فيها، مما جعله يفوق 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وجاء ذلك بعد فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا، ذات الـ20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أنه يمتلك الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.

وقبل أن يصبح مرشحًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.

وخلال حملته الانتخابية، قال بايدن إن "روح الأمة" معرضة للخطر، ووعد بأنه سيسعى إلى شفاء دولة مزقتها رئاسة ترامب.

وبعد لحظات من إعلان مؤشر CNN فوز بايدن، أصدرت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بيانا، قالت فيه إن السباق لم ينته بعد، وأن ستبدأ معركتها القضائية من يوم غدٍ الاثنين "لضمان التمسك الكامل بقوانين الانتخابات وتنصيب الفائز الشرعي".