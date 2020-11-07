ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية.. وتويتر يحذر

مع اقتراب بايدن من الحسم.. ماذا لو رفض ترامب تسليم السلطة سلمياً؟

بعد أن كان ترامب متقدما.. كيف انقلبت نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 فجأة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، بينما حذَر موقع تويتر مما فعله.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "أنا فزت بهذه الانتخابات، بالكثير" من الأصوات.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT!

وفي المقابل، وضع تويتر علامة تنبيه على التغريدة، للتحذير من إعلان المرشح الديمقراطي فوزه، مُشيرًا إلى أن مسؤولي الانتخابات لم يعلنوا النتائج الرسمية بعد.

ومازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين ترامب وبايدن.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن، هي: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة. ولدى بايدن 253 صوتا مقابل 213 لترامب.